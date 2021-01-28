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Бербатов: «Луис Суарес сейчас, наверное, умирает со смеха»

28 Января 2021, 10:42,

Global Look Press

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением об игре уругвайского нападающего Луиса Суареса за мадридский «Атлетико».

«Луис - машина для голов. После его прихода «Атлетико» уверенно лидирует в чемпионате Испании. У «матрасников» большой отрыв и есть матч в запасе. Суарес сейчас, наверное, умирает со смеха.

«Барселона» очень плохо поступила с ним. Я рад, что у Луиса все хорошо складывается в «Атлетико», - приводит слова болгарина издание AS.

В нынешнем сезоне Примеры 34-летний нападающий провел 15 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей (один - с пенальти) и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Суарес, Димитар Бербатов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
28 Января 2021, 12:13

Да нет, он любит Барселону, не думаю, что ему сейчас до смеха!

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