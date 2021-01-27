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​Долг «Реала» составляет 901 миллион евро

27 Января 2021, 21:36,

Depositphotos

На страницах испанского издания Sport появилась информация о финансовой ситуации в «Реале». На фоне пандемии коронавируса у мадридского клуба не всё гладко. Валовой долг «сливочных» составляет 901 миллион евро на фоне 1,173 миллиарда евро долга у «Барселоны».

Продолжая сравнивать ситуацию в «Реале» и «Барселоне» источник отмечает, что главная проблема каталонцев заключается в краткосрочной задолженности в размере 730 миллионов евро. Долг «Реала» в краткосрочной перспективе составляет только 203 миллиона евро.

Из-за пандемии коронавируса клубы не досчитываются доходов, поэтому и сталкиваются с трудностями.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Января 2021, 22:39

Интересно, ждёт ли через 5-10 лет футбол крах? И пойдут ли строить Суперлигу клубы от безнадёги, пытаясь спасти доходы? Ведь выживая, клубы способны на экстраординарные поступки, к тому же, если он будет не один, а они будут совершены системно.

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