​Долг «Реала» составляет 901 миллион евро

На страницах испанского издания Sport появилась информация о финансовой ситуации в «Реале». На фоне пандемии коронавируса у мадридского клуба не всё гладко. Валовой долг «сливочных» составляет 901 миллион евро на фоне 1,173 миллиарда евро долга у «Барселоны».

Продолжая сравнивать ситуацию в «Реале» и «Барселоне» источник отмечает, что главная проблема каталонцев заключается в краткосрочной задолженности в размере 730 миллионов евро. Долг «Реала» в краткосрочной перспективе составляет только 203 миллиона евро.

Из-за пандемии коронавируса клубы не досчитываются доходов, поэтому и сталкиваются с трудностями.