«Выскочки», обыгравшие «Реал» и «Барселону» - кто они

Когда мы говорим об испанском футболе, на ум сразу приходят два вечных гранда – «Барселона» и «Реал». Есть ещё «Атлетико», который в последние годы старается держать высокую планку, «Севилья», ставшая королём Лиги Европы, «Валенсия», имеющая славную историю… Но в Испании есть и менее статусные клубы, чья история тоже заслуживает внимания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вдохновилось материалом BBC о «Кадисе» и передаёт эту волну настроения своим читателям.

14 сезонов «Кадис» отсутствовал в Примере. Семь из этих сезонов команда из яркого и тусовочного испанского города провела в третьем дивизионе. «Кадис» вернулся и является таким же непредсказуемым и интересным, как и город, который команда представляет. В этом сезоне «жёлтая субмарина» (да-да, «Кадис» является тёзкой «Вильярреала» по прозвищу) успела обыграть «Реал» и «Барселону». Сейчас команда занимает одиннадцатое место, всего на четыре балла отставая от топ-7.

Город Кадис имеет множество привлекательных видов и хорошо сохранившихся достопримечательностей. Он наиболее известен благодаря своему ежегодному карнавалу, проводимому с XVI века и являющемуся вторым по значимости после карнавала Рио-де-Жанейро. Жители портового Кадиса известны своей любовью к шуткам и развлечениям, а их акцент трудно понять даже некоторым представителям Андалусии. Теперь этот город вернулся на карту клубов Примеры.

Так как «Кадис» вернулся в элиту? Альваро Сервера взобрался на тренерский мостик в 2016-м году, когда команда выступала в третьем дивизионе. «Жёлтая субмарина» сразу же повысилась в классе до Сегунды А, а в Примеру вернулась с четвёртой попытки. Нынешняя команда была создана по образу тренера. У них есть крылатая фраза, которая вышита в форме аббревиатуры на футболках и которую можно найти на стенах тренировочной базы и раздевалке домашнего стадиона. В оригинале фраза звучит так: La Lucha no se negocia. Переводится это как «Бой не подлежит обсуждению».

Эта фраза родилась после одной из пресс-конференций Альваро Серверы, когда один из футболистов сбежал из тренировочного лагеря «Кадиса». Тренер был раздосадован, ведь считал себя открытым в вопросах свободы игроков, будучи в прошлом футболистом. В конце обсуждения об этом игроке Альваро подвёл черту и сказал: «Бой не подлежит обсуждению». С тех пор эта фраза стала мантрой «Кадиса».

«Кадис» Серверы не жаждет контролировать мяч и не стремится к этому. Тренер понимает, что у него в распоряжении нет футболистов для игры первым номером. Однако у Альваро есть свой подход, который, по его мнению, тоже имеет право на жизнь. Ключом «Кадиса» к победам является осознание того факта, что команда не будет играть с мячом большую часть матча. Показательным примером можно назвать декабрьский матч против «Барселоны», когда «подводники» победили дома 2:1. Сервера сделал акцент на заполнении средины поля тремя опорными полузащитниками. Пришлось перестроиться даже Алексу Фернандесу, который обычно является атакующим хавом. Такой подход гарантировал, что в этой зоне у «Кадиса» будет как минимум два футболиста, если кто-то в какой-то момент времени окажется на другом участке поля. Выстроив компактные линии, «Кадис» лишил Лионеля Месси возможности разворачиваться с мячом в центре или получать мяч там, где он может быть наиболее опасен.

Для Серверы наиболее важно присутствие в команде футболистов, которые полностью верят в его философию. Вокруг таких игроков тренер и построил команду. Победы «Кадиса» над «Реалом» и «Барселоной» являются олицетворением цитаты Марка Твена о том, что иногда важен не размер собаки в борьбе, а размер борьбы в собаке.

На пути «Кадиса» случались проблемы. Когда в средине декабря команда проигрывала «Сельте» после первого тайма со счётом 0:4, Сервера был настолько зол, что впору было опасаться за здоровье игроков, когда они шли в раздевалку на перерыв. Однако гнев тренера был вызван скорее не ходом матча, а тем фактом, что футболисты не были готовы к борьбе. Тренер «Кадиса» считает это непростительным.

Самым известным футболистом «Кадиса» является представитель Сальвадора Махико Гонсалес. «Без сомнения, он входит в десятку величайших игроков, которых я когда-либо видел», - рассказывал как-то о Гонсалесе Диего Марадона. Махико мог бы сделать великую карьеру в каком-то из топовых клубов, но он сохранял страсть к «Кадису», в котором провёл десять сезонов за исключением короткого периода, когда он рассорился с тренером. Было сложно представить Гонсалеса в другом клубе из-за его образа жизни – мало кто выдержал бы сложный характер игрока и его регулярные опоздания на тренировки. «Вальядолид» пробовал в 1985-м году – не получилось. Проведя девять игр за этот клуб, Гонсалес вернулся в «Кадис».

Одним из тренеров «Кадиса» в годы выступлений Гонсалеса был аргентинец Эктор Вейра – любитель шуток. Однажды он сказал, что быть футбольным тренером сложнее, чем водопроводчиком на Титанике. Так вот в недавнем интервью Вейра рассказывал, что Йохан Кройф в своё время называл Махико одним из пяти лучших иностранных футболистов, играющих в Испании. «Но если я назначал тренировку на 10:00, Гонсалес приезжал в 11, а на поле выходил в 12», - добавлял Вейра.

После одной из тренировок Эктор Вейра на глазах у всей команды подарил Гонсалесу самый громкий будильник, который только смог найти. На то занятие Махико приехал за пару минут до его окончания. Трюк с будильником не сработал, и тогда тренер заявился к футболисту домой с оркестром и спел песню, умоляя игрока встать с постели.

В Кадисе всё устроено иначе. Для болельщиков игры команды всегда были чем-то большим, чем просто просмотром футбольного матча. Они хотели повеселиться. Даже когда «Кадис» играл в третьем дивизионе, фанаты приходили на стадион. Их любимым занятием было… повторение движений бокового арбитра. Болельщики бегали вверх и вниз по линии, находясь за рефери и повторяя все его движения. «Кадис» любит своих болельщиков. Тем, кто посетил все домашние игры команды в прошлом сезоне, были предоставлены бесплатные абонементы на этот сезон. Трибуны пока закрыты, но поклонники «жёлтой субмарины» надеются посмотреть хотя бы несколько игр команды до конца сезона воочию, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

Экипировщиком «Кадиса» является Хуанито Марчанте, который работает в клубе почти 25 лет. Когда его спросили, куда бы он пошёл работать, если бы его уволили из первой команды, он ответил: «Наверное, в «Кадис Б». Хуанито не только перед каждым матчем раскладывает экипировку. Он ещё исполняет народные песни, сжигает розмарин и раздувает дым по раздевалке, обеспечивая настроение и ароматерапию. Это стало традицией в «Кадисе».

Руководство клуба не строит каких-либо иллюзий в отношении задач команды. В прошлом месяце Мануэль Вискайно, который ранее работал в «Севилье», а с 2014-го года является президентом «Кадиса», рассказывал, что в краткосрочной перспективе задача у команды одна – не вылететь из Примеры. Дальнейшие планы клуба во многом будут зависеть от результатов, ведь в элитном дивизионе можно гораздо больше зарабатывать и, как следствие, иметь больше возможностей быть конкурентоспособным.

«Пока что наибольшую радость я чувствую тогда, когда звучит финальный свисток, а мы забили больше голов, чем наш соперник», - рассказывал Вискайно. «Кадис» уже обратил на себя внимание победами над «Реалом» и «Барселоной». Теперь Альваро Сервера и его подопечные будут стремиться закрепиться в Ла Лиге и продлить футбольный карнавал в своём городе.

По материалам BBC

Перевод и адаптация Алексея Антоненко