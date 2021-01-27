«Реал» продлит контракт с Модричем

Полузащитник Лука Модрич останется в мадридском «Реале».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», стороны договорились о продлении контракта, последние детали уже улажены, осталось лишь подписать бумаги.

35-летний хорват выступает за «Реал» с 2012 года. Лука перешёл в стан испанского гранда из «Тоттенхэма», сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Действующее соглашение Модрича с мадридским клубом рассчитано до конца сезона.

После девятнадцати туров «сливочные» занимают вторую строчку в чемпионате Испании, отставая от «Атлетико», имеющего один матч в запасе, на семь очков.