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«Реал» продлит контракт с Модричем

27 Января 2021, 16:16,

Global Look Press

Полузащитник Лука Модрич останется в мадридском «Реале».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», стороны договорились о продлении контракта, последние детали уже улажены, осталось лишь подписать бумаги.

35-летний хорват выступает за «Реал» с 2012 года. Лука перешёл в стан испанского гранда из «Тоттенхэма», сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Действующее соглашение Модрича с мадридским клубом рассчитано до конца сезона.

После девятнадцати туров «сливочные» занимают вторую строчку в чемпионате Испании, отставая от «Атлетико», имеющего один матч в запасе, на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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