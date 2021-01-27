«Реал» продлит контракт с Модричем

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27 Января 2021, 16:16,
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Полузащитник Лука Модрич останется в мадридском «Реале».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», стороны договорились о продлении контракта, последние детали уже улажены, осталось лишь подписать бумаги.
35-летний хорват выступает за «Реал» с 2012 года. Лука перешёл в стан испанского гранда из «Тоттенхэма», сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Действующее соглашение Модрича с мадридским клубом рассчитано до конца сезона.
После девятнадцати туров «сливочные» занимают вторую строчку в чемпионате Испании, отставая от «Атлетико», имеющего один матч в запасе, на семь очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич