Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос отклонил предложение «Реала» о новом контракте

27 Января 2021, 12:43,

Global Look Press

Защитник Серхио Рамос и форвард Лукас Васкес не могут договориться о новых контрактах с мадридским «Реалом», рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, оба игрока отклонили последние предложения «сливочных». Пока переговоры между сторонами приостановлены. Действующие контракты Рамоса и Васкеса с «королевским» клубом истекают летом 2021-го года.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предложил Рамосу трехлетнее соглашение.

Серхио защищает цвета мадридского коллектива с 2005-го года. Что касается Васкеса, то он играет в составе «сливочных» с 2010-го года, пойдя путь от молодежки до первой команды.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Лукас Васкес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола