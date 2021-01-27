Рамос отклонил предложение «Реала» о новом контракте

Защитник Серхио Рамос и форвард Лукас Васкес не могут договориться о новых контрактах с мадридским «Реалом», рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, оба игрока отклонили последние предложения «сливочных». Пока переговоры между сторонами приостановлены. Действующие контракты Рамоса и Васкеса с «королевским» клубом истекают летом 2021-го года.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предложил Рамосу трехлетнее соглашение.

Серхио защищает цвета мадридского коллектива с 2005-го года. Что касается Васкеса, то он играет в составе «сливочных» с 2010-го года, пойдя путь от молодежки до первой команды.