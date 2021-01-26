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​Месси берёт уроки французского языка

26 Января 2021, 15:49,

Global Look Press

Лионель Месси и вся его семья берут уроки французского языка. Об этом в эфире Canal+ сообщил журналист Жоффруа Гаретье.

«У меня есть информация, что Лионель Месси, его жена и дети берут уроки французского языка. Зачем им это делать, если бы Месси переходит в «Манчестер Сити»? Это не имело бы смысла. Эту информацию мне рассказал очень надёжный источник.

Все мы знаем, что у «Барселоны» глубокий финансовый кризис, и клуб больше не может платить Месси такие большие деньги. При выборе нового клуба влияние на Лионеля может оказать его супруга. Очевидно, Париж для них более предпочтительный вариант, чем Манчестер», - сказал Гаретье.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал интерес клуба к Лионелю Месси.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
26 Января 2021, 16:58

Есть подвох что шейхи готовят летний трансферный БУМ путём сливания денег через левые организации в обход правил фейр-плей ФИФА...

1
Кар Карыч
26 Января 2021, 16:31

Месье, же не манж па сис жур...Бедный гном!

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