​Месси берёт уроки французского языка

Лионель Месси и вся его семья берут уроки французского языка. Об этом в эфире Canal+ сообщил журналист Жоффруа Гаретье.

«У меня есть информация, что Лионель Месси, его жена и дети берут уроки французского языка. Зачем им это делать, если бы Месси переходит в «Манчестер Сити»? Это не имело бы смысла. Эту информацию мне рассказал очень надёжный источник.

Все мы знаем, что у «Барселоны» глубокий финансовый кризис, и клуб больше не может платить Месси такие большие деньги. При выборе нового клуба влияние на Лионеля может оказать его супруга. Очевидно, Париж для них более предпочтительный вариант, чем Манчестер», - сказал Гаретье.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал интерес клуба к Лионелю Месси.