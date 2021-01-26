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Лапорта отреагировал на желание «ПСЖ» подписать Месси

26 Января 2021, 11:58,

Global Look Press

Кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о желании французского «ПСЖ» оформить трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я уважаю «ПСЖ», прошу их относиться к нам так же. Не нужно дестабилизировать «Барселону». Думаю, нечестно говорить о желании подписать Лионеля Месси в середине сезона. Не надо было сообщать об этом», - передает слова Лапорты издание RMC Sport.

Трудовой договор Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось, что главным претендентом на 33-летнего аргентинца является «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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