Агент рассказал, где Бензема завершит карьеру

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26 Января 2021, 08:39,
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Футбольный агент Карим Джазири, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, высказался о том, где его клиент завершит карьеру.
«Возвращение Бензема в «Лион»? Думаю, это произойдет. Карим регулярно разговаривает со мной по этому поводу. «Лион» находится в его сердце», - передает слова Джазири издание Football Espana.
Бензема является воспитанником «Лиона». Форвард защищал цвета французского гранда с 2005-го по 2009-й год.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим провел 17 матчей, записав на свой счет десять забитых мячей и пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лион, Карим Бензема
Многие болельщики Реала ждут не дождутся, когда же он уже отчалит к себе на родину. Вот только подмена адекватная нужна, что в период коронавируса осуществить будет сложновато.
Только по факту получается, что он в данный момент назаменим. И продолжает стабильно забивать.