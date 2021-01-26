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Агент рассказал, где Бензема завершит карьеру

26 Января 2021, 08:39,

Global Look Press

Футбольный агент Карим Джазири, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, высказался о том, где его клиент завершит карьеру.

«Возвращение Бензема в «Лион»? Думаю, это произойдет. Карим регулярно разговаривает со мной по этому поводу. «Лион» находится в его сердце», - передает слова Джазири издание Football Espana.

Бензема является воспитанником «Лиона». Форвард защищал цвета французского гранда с 2005-го по 2009-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим провел 17 матчей, записав на свой счет десять забитых мячей и пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лион, Карим Бензема
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Комментарии (2)
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Super fanat
26 Января 2021, 09:16

Многие болельщики Реала ждут не дождутся, когда же он уже отчалит к себе на родину. Вот только подмена адекватная нужна, что в период коронавируса осуществить будет сложновато.

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Фомич Петр
26 Января 2021, 09:35

Только по факту получается, что он в данный момент назаменим. И продолжает стабильно забивать.

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