Агент рассказал, где Бензема завершит карьеру

Футбольный агент Карим Джазири, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, высказался о том, где его клиент завершит карьеру.

«Возвращение Бензема в «Лион»? Думаю, это произойдет. Карим регулярно разговаривает со мной по этому поводу. «Лион» находится в его сердце», - передает слова Джазири издание Football Espana.

Бензема является воспитанником «Лиона». Форвард защищал цвета французского гранда с 2005-го по 2009-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим провел 17 матчей, записав на свой счет десять забитых мячей и пять результативных передач.