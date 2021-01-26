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«ПСЖ» предложил трехлетний контракт Рамосу

26 Января 2021, 00:31,

Global Look Press

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Onda Cero, заманчивое предложение испанцу сделал «ПСЖ». «Парижане» хотят заключить с Рамосом контракт сроком на три года, в общей сложности защитник может заработать 45 миллионов евро. Отмечается, что «Реалу» сложно повторить такие условия, «сливочные» находятся в непростом финансовом положении.

34-летний Рамос сыграл восемнадцать матчей за «Реал» в нынешнем сезоне, действующее соглашение капитана «сливочных» с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. Стороны пока не могут договориться о продлении контракта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Серхио Рамос
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