Начо заразился коронавирусом

Защитник «Реала» Начо Фернандес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Отметим, что Начо пропустил два последних матча «сливочных» из-за контакта с больным коронавирусом. Первый тест футболиста оказался отрицательным.

31-летний испанец принял участие в десяти играх «Реала» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Начо является воспитанником мадридского клуба.

Подопечные Зинедина Зидана набрали сорок очков в девятнадцати турах чемпионата Испании и расположились на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера на семь зачетных баллов.