Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Начо заразился коронавирусом

25 Января 2021, 23:45,

Global Look Press

Защитник «Реала» Начо Фернандес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Отметим, что Начо пропустил два последних матча «сливочных» из-за контакта с больным коронавирусом. Первый тест футболиста оказался отрицательным.

31-летний испанец принял участие в десяти играх «Реала» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Начо является воспитанником мадридского клуба.

Подопечные Зинедина Зидана набрали сорок очков в девятнадцати турах чемпионата Испании и расположились на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера на семь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола