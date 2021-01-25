Начо заразился коронавирусом

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25 Января 2021, 23:45,
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Защитник «Реала» Начо Фернандес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Отметим, что Начо пропустил два последних матча «сливочных» из-за контакта с больным коронавирусом. Первый тест футболиста оказался отрицательным.
31-летний испанец принял участие в десяти играх «Реала» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Начо является воспитанником мадридского клуба.
Подопечные Зинедина Зидана набрали сорок очков в девятнадцати турах чемпионата Испании и расположились на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера на семь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес