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​«Барселона» должна больше миллиарда евро

25 Января 2021, 19:55,

Depositphotos

Долги «Барселоны» составляют 1,173 миллиарда евро, сообщает El Partidazo de COPE. 196 миллионов евро из этой суммы представляют собой задолженности каталонцев по трансферам.

Так, например, около 48 миллионов евро «сине-гранатовые» должны «Аяксу» за Френки де Йонга, около 40 миллионов евро – «Ливерпулю» за трансфер Филиппе Коутиньо, около 52 миллионов евро – «Ювентусу» за трансфер Миралема Пьянича.

Стоит напомнить, что выборы президента «Барселоны» были перенесены на март из-за пандемии коронавируса. Главным фаворитом в гонке за президентское кресло считается Жоан Лапорта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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