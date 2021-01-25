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Президент «Атлетико»: «Всегда знали, что Суарес – лучший центрфорвард в Европе»

25 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о центральном нападающем команды Луисе Суаресе.

«Игра Суареса? Мы всегда знали, что Суарес - лучший центральный форвард в Европе. «Атлетико» очень повезло, что теперь он играет за нас. В клубе все очень счастливы», - приводит слова руководителя издание Mundo Deportivo.

Суарес перешел в стан «матрасников» из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента прошлой осенью.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний бомбардир провел 15 поединков, отметился 12 забитыми мячами (один - с пенальти) и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Суарес, Энрике Сересо
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