Президент «Атлетико»: «Всегда знали, что Суарес – лучший центрфорвард в Европе»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о центральном нападающем команды Луисе Суаресе.

«Игра Суареса? Мы всегда знали, что Суарес - лучший центральный форвард в Европе. «Атлетико» очень повезло, что теперь он играет за нас. В клубе все очень счастливы», - приводит слова руководителя издание Mundo Deportivo.

Суарес перешел в стан «матрасников» из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента прошлой осенью.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний бомбардир провел 15 поединков, отметился 12 забитыми мячами (один - с пенальти) и двумя голевыми передачами.