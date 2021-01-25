Симеоне прокомментировал лидерство «Атлетико» в Примере

|
25 Января 2021, 09:42,
|
|
Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от поединка против «Валенсии». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 3:1.
«В настоящий момент наши мысли о следующем сопернике. Также мы хотим улучшить свою игру, на тренировках разбираемся в том, где нужно прибавить. Сейчас нужно просто двигаться от игры к игре», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.
«Атлетико» уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым «Реал» на семь очков. Следующий поединок мадридский клуб проведет на выезде против «Кадиса».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
Как настоящий мужчина всегда скромен , сдержан , а у бровки просто огонь ))) огромное уважение испытываю к нему , и его труду , его точно не назовешь физруком .
Хорошо, что они думают о каждом следующем сопернике, а не зацикливаются на отдельных победах. Только стабильные победы принесут команде чемпионство.