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Симеоне прокомментировал лидерство «Атлетико» в Примере

25 Января 2021, 09:42,

Global Look Press

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от поединка против «Валенсии». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 3:1.

«В настоящий момент наши мысли о следующем сопернике. Также мы хотим улучшить свою игру, на тренировках разбираемся в том, где нужно прибавить. Сейчас нужно просто двигаться от игры к игре», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

«Атлетико» уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым «Реал» на семь очков. Следующий поединок мадридский клуб проведет на выезде против «Кадиса».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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Комментарии (2)
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ARTUR
25 Января 2021, 12:10

Как настоящий мужчина всегда скромен , сдержан , а у бровки просто огонь ))) огромное уважение испытываю к нему , и его труду , его точно не назовешь физруком .

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Super fanat
25 Января 2021, 10:08

Хорошо, что они думают о каждом следующем сопернике, а не зацикливаются на отдельных победах. Только стабильные победы принесут команде чемпионство.

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