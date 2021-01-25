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«Атлетико» разобрался с «Валенсией», пропустив первым

25 Января 2021, 00:56,

Global Look Press

«Атлетико» играл против «Валенсии» в 20-м туре Ла Лиги и не допустил потери очков, хотя и пропустил первым. Интриги добавил гол Уроша Рачича на 11-й минуте. В ответ «матрасники» отправили три мяча в сетку ворот противника - Жоау Фелиш, Луис Суарес и Анхель Корреа сделали счет 3:1 и вернули своей команде задел в 7 очков от второго места. Россиянин Денис Черышев провел на поле 57 минут и не отметился результативными действиями.

Протокол игры  
Атлетико М 3:1 Валенсия
    11' Рачич Урош (0:1)
(1:1) Фелиш Жоау 23'    
(2:1) Суарес Луис 54'    
(3:1) Корреа Анхель 72'    
Облак Ян Савич Стефан   76' Хименес Хосе Эрмосо Марио Врсалько Шиме   30'   46' (Лоди Ренан (   46') Льоренте Маркос   75' (Кондогбия Жоффрей (   75') Коке Хорхе Лемар Тома   85' (Торрейра Лукас (   85') Карраско Янник Суарес Луис Фелиш Жоау   62' (Корреа Анхель (   62')
Запасные: Дембеле Мусса II Грбич Иво Эррера Эктор Сан Роман Мигель Фелипе Аугусто IV Ньигес Сауль Витоло Виктор
Хауме Доменек Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар   47' (Гильямон Уго (   47') Гайя Хосе Муса Юнус   79' (Джейсон (   79') Солер Карлос Рачич Урош   80' (Коба Куандреди (   80') Черышев Денис   58' (Гуэдеш Гонсалу (   58') Макси Гомес Вальехо Ману   79' (Гамейро Кевин (   79')
Запасные: Лато Тони Ли Кан Ин Молина Гиллем Риверо Кристиан Собрино Рубен Санчес Алехандро Эскьердо Висенте
24 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Валенсия
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
25 Января 2021, 01:21

Шикарно отчесали валенсийцев , Жоао красиво мячик тоскает , не понял почему его Симеоне заменил , но вышедший Кореа очень хорошо вошел в игру , красивый фукс что забил Ричич сначала меня испугал , потому что такие фуксы воодушевляют команду , но атлеты просто задавили , рад что команда Симеоне набрала классный ход , не хотелось бы что бы они потеряли Торрейру , очень он ко двору .

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