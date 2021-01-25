«Атлетико» разобрался с «Валенсией», пропустив первым

«Атлетико» играл против «Валенсии» в 20-м туре Ла Лиги и не допустил потери очков, хотя и пропустил первым. Интриги добавил гол Уроша Рачича на 11-й минуте. В ответ «матрасники» отправили три мяча в сетку ворот противника - Жоау Фелиш, Луис Суарес и Анхель Корреа сделали счет 3:1 и вернули своей команде задел в 7 очков от второго места. Россиянин Денис Черышев провел на поле 57 минут и не отметился результативными действиями.