«Атлетико» разобрался с «Валенсией», пропустив первым

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25 Января 2021, 00:56,
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«Атлетико» играл против «Валенсии» в 20-м туре Ла Лиги и не допустил потери очков, хотя и пропустил первым. Интриги добавил гол Уроша Рачича на 11-й минуте. В ответ «матрасники» отправили три мяча в сетку ворот противника - Жоау Фелиш, Луис Суарес и Анхель Корреа сделали счет 3:1 и вернули своей команде задел в 7 очков от второго места. Россиянин Денис Черышев провел на поле 57 минут и не отметился результативными действиями.
Протокол игры
|Атлетико М
|3:1
|Валенсия
|11' Рачич Урош (0:1)
|(1:1) Фелиш Жоау 23'
|(2:1) Суарес Луис 54'
|(3:1) Корреа Анхель 72'
Облак Ян • Савич Стефан • 76'Хименес Хосе • Эрмосо Марио • Врсалько Шиме 30' 46' ( Лоди Ренан ( 46') • Льоренте Маркос 75' ( Кондогбия Жоффрей ( 75') • Коке Хорхе • Лемар Тома 85' ( Торрейра Лукас ( 85') • Карраско Янник • Суарес Луис • Фелиш Жоау 62' ( Корреа Анхель ( 62')
Запасные: Дембеле Мусса II • Грбич Иво • Эррера Эктор • Сан Роман Мигель • Фелипе Аугусто IV • Ньигес Сауль • Витоло Виктор
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Дьякаби Муктар 47' ( Гильямон Уго ( 47') • Гайя Хосе • Муса Юнус 79' ( Джейсон ( 79') • Солер Карлос • Рачич Урош 80' ( Коба Куандреди ( 80') • Черышев Денис 58' ( Гуэдеш Гонсалу ( 58') • Макси Гомес • Вальехо Ману 79' ( Гамейро Кевин ( 79')
Запасные: Лато Тони • Ли Кан Ин • Молина Гиллем • Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Санчес Алехандро • Эскьердо Висенте
24 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Валенсия
Шикарно отчесали валенсийцев , Жоао красиво мячик тоскает , не понял почему его Симеоне заменил , но вышедший Кореа очень хорошо вошел в игру , красивый фукс что забил Ричич сначала меня испугал , потому что такие фуксы воодушевляют команду , но атлеты просто задавили , рад что команда Симеоне набрала классный ход , не хотелось бы что бы они потеряли Торрейру , очень он ко двору .