​Васкес отказался продлить контракт с «Реалом»

Вингер «Реала» Лукас Васкес отказался продлить контракт с клубом. Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб предложил двадцатидевятилетнему футболисту трудовое соглашение на три года с сохранением прежней заработной платы. Васкес отказался, поскольку хочет зарабатывать больше.

В текущем сезоне Лукас Васкес провёл за «Реал» двадцать три матча в различных соревнованиях. В них футболист забил два гола и оформил три результативных паса на партнёров.

Действующий контракт Лукаса Васкеса со «сливочными» рассчитан до конца июня текущего года. Футболист является воспитанником мадридского клуба.