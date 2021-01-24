Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Васкес отказался продлить контракт с «Реалом»

24 Января 2021, 12:48,

Global Look Press

Вингер «Реала» Лукас Васкес отказался продлить контракт с клубом. Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб предложил двадцатидевятилетнему футболисту трудовое соглашение на три года с сохранением прежней заработной платы. Васкес отказался, поскольку хочет зарабатывать больше.

В текущем сезоне Лукас Васкес провёл за «Реал» двадцать три матча в различных соревнованиях. В них футболист забил два гола и оформил три результативных паса на партнёров.

Действующий контракт Лукаса Васкеса со «сливочными» рассчитан до конца июня текущего года. Футболист является воспитанником мадридского клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола