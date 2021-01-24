​Васкес отказался продлить контракт с «Реалом»

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24 Января 2021, 12:48,
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Вингер «Реала» Лукас Васкес отказался продлить контракт с клубом. Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб предложил двадцатидевятилетнему футболисту трудовое соглашение на три года с сохранением прежней заработной платы. Васкес отказался, поскольку хочет зарабатывать больше.
В текущем сезоне Лукас Васкес провёл за «Реал» двадцать три матча в различных соревнованиях. В них футболист забил два гола и оформил три результативных паса на партнёров.
Действующий контракт Лукаса Васкеса со «сливочными» рассчитан до конца июня текущего года. Футболист является воспитанником мадридского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес