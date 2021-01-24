​Дест: «Чувствую себя немного неуверенно»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест, перебравшийся в команду осенью из амстердамского «Аякса», высказался по поводу своей текущей формы.

«Для меня важно вернуть уверенность, потому что сейчас я чувствую себя немного неуверенно. Нужно вернуть уверенность и играть так, как раньше. Думаю, у меня большой потенциал», - приводит слова Деста ESPN со ссылкой на La Liga World.

В текущем сезоне Серджино Дест провёл за «Барселону» двадцать один матч во всех соревнованиях. На счету двадцатилетнего защитника один забитый гол и один результативный пас на партнёра.