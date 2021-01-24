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​Рамос – самый результативный защитник десятилетия

24 Января 2021, 09:46,

Global Look Press

До конца первого месяца января остаётся не так много времени, а Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает подводить итоги десятилетия, завершившегося с уходом 2020 года.

На этот раз IFHHS проанализировала игру защитников с точки зрения их результативности. Наиболее эффективным у чужих ворот в период с 2011 по 2020 год был капитан «Реала» Серхио Рамос. На его счету 89 забитых мячей за десять лет.

На втором месте оказался представитель Гибралтара Джозеф Чиполина с 78 голами, а тройку лучших защитников-бомбардиров замкнул костариканец Кейлор Сото, на счету которого 73 точных удара.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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