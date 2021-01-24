​Рамос – самый результативный защитник десятилетия

До конца первого месяца января остаётся не так много времени, а Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает подводить итоги десятилетия, завершившегося с уходом 2020 года.

На этот раз IFHHS проанализировала игру защитников с точки зрения их результативности. Наиболее эффективным у чужих ворот в период с 2011 по 2020 год был капитан «Реала» Серхио Рамос. На его счету 89 забитых мячей за десять лет.

На втором месте оказался представитель Гибралтара Джозеф Чиполина с 78 голами, а тройку лучших защитников-бомбардиров замкнул костариканец Кейлор Сото, на счету которого 73 точных удара.