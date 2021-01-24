​Куман заявил, что «Барселоне» нужны трансферы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что команде нужно усиление состава.

«Моя позиция известна. Нам не хватает футболистов, но финансовое положение клуба оказывает влияние. Думаю, что все в клубе мыслят одинаково. Если мы никого не подпишем, я приму это, и мы продолжим работать, но если мы хотим большего, нам нужно подписать новичков», - приводит слова Кумана Goal.com.

«Эрик Гарсия? Мы пришли к выводу, что если его контракт истекает в конце сезона, то лучше подождать. Сейчас нам бы пришлось платить за этот трансфер», - отметил голландский специалист.