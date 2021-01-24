​Куман заявил, что «Барселоне» нужны трансферы

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24 Января 2021, 00:37,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что команде нужно усиление состава.
«Моя позиция известна. Нам не хватает футболистов, но финансовое положение клуба оказывает влияние. Думаю, что все в клубе мыслят одинаково. Если мы никого не подпишем, я приму это, и мы продолжим работать, но если мы хотим большего, нам нужно подписать новичков», - приводит слова Кумана Goal.com.
«Эрик Гарсия? Мы пришли к выводу, что если его контракт истекает в конце сезона, то лучше подождать. Сейчас нам бы пришлось платить за этот трансфер», - отметил голландский специалист.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман
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