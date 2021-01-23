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​Агуэро и Алаба – в списке целей «Барселоны»

23 Января 2021, 22:57,

Global Look Press

Серьёзные финансовые трудности заставляют «Барселону» смотреть исключительно на свободных агентов, когда речь заходит об усилении состава на трансферном рынке.

По данным Mundo Deportivo, в списке целей «Барселоны» находится нападающий Серхио Агуэро. В каталонском клубе считают вариант с подписанием аргентинца идеальным решением проблемы на острие атаки в краткосрочной перспективе.

Также «сине-гранатовые» проявляют интерес к Давиду Алабе. Источник отмечает тот факт, что агент игрока Пихи Захави находится в отличных отношениях с Жоаном Лапортой, который считается фаворитом в президентской гонке в «Барселоне». При этом серьёзный интерес к Алабе исходит и из «Реала».

Контракты Серхио Агуэро и Давида Алабы с «Манчестер Сити» и «Баварией» соответственно истекают в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
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