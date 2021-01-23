​Куман воспринял в штыки вопрос о Суаресе

|
23 Января 2021, 18:28,
|
|
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не очень обрадовался, когда на пресс-конференции у него спросили, скучает ли он по Луису Суаресу.
Напомним, Суарес ещё в начале сезона сменил «Барселону» на «Атлетико». Это было первое кадровое решение Кумана после прихода на тренерский мостик.
«Я не люблю отвечать на этот вопрос [о Суаресе]. Вы задаёте мне этот вопрос только тогда, когда он забивает. Суарес – отличный футболист, я желаю ему удачи, но решение принято», - приводит слова Кумана AS.
В восемнадцати матчах за «Атлетико» Луис Суарес записал на свой счёт одиннадцать голов и два голевых паса.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман
решение принято, разумеется. вопрос к правильности этого решения.