«Атлетико» повысит зарплату Суаресу, если он забьёт 15 голов в Примере

Нападающий Луис Суарес может получить повышение заработной платы за успешную игру в текущем сезоне.

Как сообщила газета Marca, «Атлетико» поднимет оклад 34-летнему бомбардиру, если он забьет 15 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Суарес перешел в мадридский клуб из каталонской «Барселоны» в конце сентября прошлого года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Примеры уругвайский бомбардир сыграл 14 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (один - с пенальти) и две результативные передачи.

После 17 проведенных матчей «Атлетико» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя на семь очков.