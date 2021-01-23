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Варан задумался над уходом из «Реала»

23 Января 2021, 09:59,

Global Look Press

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан задумался над сменой клубной прописки, утверждает издание Sport.es.

Согласно данным источника, 27-летний футболист может покинуть «сливочных» в связи с истекающим контрактом. Кроме того, Рафаэль считает, что находится в оптимальном возрасте, чтобы попробовать свои силы в другом европейском гранде.

Варан защищает цвета мадридского клуба с 2011-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафаэль провел 17 поединков, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан
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Комментарии (1)
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0
painkiller79
23 Января 2021, 11:38

что значит не отметился результативными действиями? )))

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