Варан задумался над уходом из «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан задумался над сменой клубной прописки, утверждает издание Sport.es.

Согласно данным источника, 27-летний футболист может покинуть «сливочных» в связи с истекающим контрактом. Кроме того, Рафаэль считает, что находится в оптимальном возрасте, чтобы попробовать свои силы в другом европейском гранде.

Варан защищает цвета мадридского клуба с 2011-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафаэль провел 17 поединков, не отметившись результативными действиями.