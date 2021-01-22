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«Валенсия» продлила контракт с Паулистой

22 Января 2021, 22:37,

Global Look Press

«Валенсия» продлила контракт с защитником Габриэлем Паулистой.

Как сообщает пресс-служба «летучих мышей», новое соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

30-летний бразилец перешёл в «Валенсию» из «Арсенала» в 2017 году, сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Паулиста сыграл тринадцать матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После девятнадцати туров «Валенсия» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе двадцать очков, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Валенсия, Габриэль Паулиста
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