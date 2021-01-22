«Валенсия» продлила контракт с Паулистой

«Валенсия» продлила контракт с защитником Габриэлем Паулистой.

Как сообщает пресс-служба «летучих мышей», новое соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

30-летний бразилец перешёл в «Валенсию» из «Арсенала» в 2017 году, сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Паулиста сыграл тринадцать матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После девятнадцати туров «Валенсия» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе двадцать очков, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три зачетных балла.