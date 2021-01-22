​«Барселона» просит отсрочку по выплатам долгов, чтобы избежать банкротства

«Барселона» по-прежнему испытывает серьёзные финансовые трудности. Как сообщает El Confidencial, каталонский клуб попросил ряд банков и инвестиционных фондов отложить выплаты долгов, чтобы избежать банкротства.

По данным источника, «сине-гранатовые» имеют отрицательный оборотный капитал в размере 601,8 миллиона евро, а также долги в 300 миллионов евро, выплату которых они просят отсрочить.

Добавим, что выборы президента «Барселоны» из-за пандемии коронавируса не пройдут двадцать четвёртого января, как планировалось. Выборы были перенесены на март, а до тех пор на временной основе президентом будет Карлес Тускетс.