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​«Барселона» просит отсрочку по выплатам долгов, чтобы избежать банкротства

22 Января 2021, 18:47,

Depositphotos

«Барселона» по-прежнему испытывает серьёзные финансовые трудности. Как сообщает El Confidencial, каталонский клуб попросил ряд банков и инвестиционных фондов отложить выплаты долгов, чтобы избежать банкротства.

По данным источника, «сине-гранатовые» имеют отрицательный оборотный капитал в размере 601,8 миллиона евро, а также долги в 300 миллионов евро, выплату которых они просят отсрочить.

Добавим, что выборы президента «Барселоны» из-за пандемии коронавируса не пройдут двадцать четвёртого января, как планировалось. Выборы были перенесены на март, а до тех пор на временной основе президентом будет Карлес Тускетс.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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