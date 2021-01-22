Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Зидан заразился коронавирусом

22 Января 2021, 15:06,

Global Look Press

Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус. О заражении главного тренера команды сообщается на сайте «Реала» без каких-либо подробностей.

Отметим, что несколько дней назад «Реал» провалился в Кубке Испании, проиграв скромному «Алькояно» из третьего по рангу дивизиона с результатом 1:2. Как следствие, мадридцы сошли с турнирной дистанции и не будут бороться за трофей.

Ближайший матч чемпионата «Реал» проведёт уже в субботу, двадцать третьего января. Без своего главного тренера «сливочные» сыграют на выезде против «Алавеса». Мадридцы постараются взять реванш за поражение в первом круге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, коронавирус в Испании
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