Зидан заразился коронавирусом

Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус. О заражении главного тренера команды сообщается на сайте «Реала» без каких-либо подробностей.

Отметим, что несколько дней назад «Реал» провалился в Кубке Испании, проиграв скромному «Алькояно» из третьего по рангу дивизиона с результатом 1:2. Как следствие, мадридцы сошли с турнирной дистанции и не будут бороться за трофей.

Ближайший матч чемпионата «Реал» проведёт уже в субботу, двадцать третьего января. Без своего главного тренера «сливочные» сыграют на выезде против «Алавеса». Мадридцы постараются взять реванш за поражение в первом круге.