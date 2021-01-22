Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Суарес принёс победу «Атлетико» на 89-й минуте ударом в стиле Паненки

22 Января 2021, 01:23,

Global Look Press

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» - «Атлетико» запомнится не только первым за 10 лет голом голкипера с 11-метровой отметки, но и драматичной развязкой. Уже на 12-й минуте Марко Дмитрович с пенальти забил коллеге по амплуа из Мадрида. Гости отыгрались перед перерывом, когда случился рикошет, и Луис Суарес с острого угла не промахнулся.  Развязка случилась на 89-й минуте, когда уругваец заработал пенальти и выдал «паненку» в ответственный момент, оформил дубль и принес победу «матрасникам». «Атлетико» в семи очках от второго места и имеет матч в запасе.

Протокол игры  
Эйбар 1:2 Атлетико М
(1:0) Дмитрович Марко 12'    
    40' Суарес Луис (1:1)
    89' Суарес Луис (1:2)
Дмитрович Марко Посо Алехандро Паулу Оливейра Арбилья Анайц   82' Бигас Педро Альварес Серхио Папа Диоп   90' (Педро Леон (   90') Муто Йосинори   77' (Энрич Серхи (   77') Эспозито Эду Инуи Такаси Кике Гарсия
Запасные: Кике Гонсалес Луиш Рафаэл Гарсия Алеш Корреа Робер Бургос Эстебан Ресио Хосе Йоэл Родригес Хиль Бриан Кевин Родригес Анхель Хосе
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Фелипе Аугусто IV   62' Врсалько Шиме Льоренте Маркос Ньигес Сауль Лемар Тома   46' (Торрейра Лукас (   46') Карраско Янник Корреа Анхель   46' (Фелиш Жоау (   46') Суарес Луис   90' (Кондогбия Жоффрей (   90')
Запасные: Дембеле Мусса II Гарсия Альваро Грбич Иво Лоди Ренан Сан Роман Мигель Витоло Виктор
21 января. Стадион "Ипуруа" (Эйбар).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Эйбар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
779
22 Января 2021, 01:29

Как же его сейчас Барсе не хватает.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола