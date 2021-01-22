Суарес принёс победу «Атлетико» на 89-й минуте ударом в стиле Паненки

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22 Января 2021, 01:23,
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Матч 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» - «Атлетико» запомнится не только первым за 10 лет голом голкипера с 11-метровой отметки, но и драматичной развязкой. Уже на 12-й минуте Марко Дмитрович с пенальти забил коллеге по амплуа из Мадрида. Гости отыгрались перед перерывом, когда случился рикошет, и Луис Суарес с острого угла не промахнулся. Развязка случилась на 89-й минуте, когда уругваец заработал пенальти и выдал «паненку» в ответственный момент, оформил дубль и принес победу «матрасникам». «Атлетико» в семи очках от второго места и имеет матч в запасе.
Протокол игры
|Эйбар
|1:2
|Атлетико М
|(1:0) Дмитрович Марко 12'
|40' Суарес Луис (1:1)
|89' Суарес Луис (1:2)
Дмитрович Марко • Посо Алехандро • Паулу Оливейра • Арбилья Анайц • 82'Бигас Педро • Альварес Серхио • Папа Диоп 90' ( Педро Леон ( 90') • Муто Йосинори 77' ( Энрич Серхи ( 77') • Эспозито Эду • Инуи Такаси • Кике Гарсия
Запасные: Кике Гонсалес • Луиш Рафаэл • Гарсия Алеш • Корреа Робер • Бургос Эстебан • Ресио Хосе • Йоэл Родригес • Хиль Бриан • Кевин Родригес • Анхель Хосе
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • Фелипе Аугусто IV • 62'Врсалько Шиме • Льоренте Маркос • Ньигес Сауль • Лемар Тома 46' ( Торрейра Лукас ( 46') • Карраско Янник • Корреа Анхель 46' ( Фелиш Жоау ( 46') • Суарес Луис 90' ( Кондогбия Жоффрей ( 90')
Запасные: Дембеле Мусса II • Гарсия Альваро • Грбич Иво • Лоди Ренан • Сан Роман Мигель • Витоло Виктор
21 января. Стадион "Ипуруа" (Эйбар).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Эйбар
Как же его сейчас Барсе не хватает.