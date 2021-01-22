Суарес принёс победу «Атлетико» на 89-й минуте ударом в стиле Паненки

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» - «Атлетико» запомнится не только первым за 10 лет голом голкипера с 11-метровой отметки, но и драматичной развязкой. Уже на 12-й минуте Марко Дмитрович с пенальти забил коллеге по амплуа из Мадрида. Гости отыгрались перед перерывом, когда случился рикошет, и Луис Суарес с острого угла не промахнулся. Развязка случилась на 89-й минуте, когда уругваец заработал пенальти и выдал «паненку» в ответственный момент, оформил дубль и принес победу «матрасникам». «Атлетико» в семи очках от второго места и имеет матч в запасе.