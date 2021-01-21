«Валенсия» едва не упустила ничью в матче с «Осасуной», Черышев вышел в стартовом составе

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21 Января 2021, 22:58,
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«Валенсия» завершила первый круг чемпионата Испании домашним матчем с предпоследней командой турнира, «Осасуной». Денис Черышев попал в стартовый состав и провел полтора тайма, упустив шикарный момент после передачи Макси Гомеса, с ударом россиянина справился голкипер. Первыми забили гости в концовке первой 45-минутки, Хонатан Кальери отличился на добивании. «Валенсия» отыгралась благодаря срезке защитника в свои ворота в попытке прервать прострел. В заключительные минуты команда из Памплоны попала в перекладину и не реализовала выход один на один с голкипером. Финальный свисток прозвучал при счете 1:1.
Протокол игры
|42' Кальери Хонатан (0:1)
|(1:1) Унаи Гарсия 69'
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Дьякаби Муктар • Гайя Хосе • Васс Даниэль • 60'Солер Карлос • Рачич Урош 59' ( Муса Юнус ( 59') • Черышев Денис 68' ( Гуэдеш Гонсалу ( 68') • Ли Кан Ин 58' ( Гамейро Кевин ( 58') • Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди • Лато Тони • Молина Гиллем • Джейсон • Вальехо Ману • Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Мангала Эльяким • Гильямон Уго
Эррера Серхио • Видаль Начо • 45'Ронкалья Факундо • Унаи Гарсия • Круз Хуан • 71'Монкайола Хон 87' ( Ойер Санхурхо ( 87') • Торрес Роберто 75' ( Санчес Мануэль ( 75' ) • 77'Мартинес Хавьер II 75' ( Барха Энрике ( 75') • Торро Лукас • Гарсия Рубен 75' ( Перес Иньиго ( 75') • Кальери Хонатан
Запасные: Хони Родригес • Будимир Анте • Хуан Перес II • Альварес Иньяки • Гальего Энрике
21 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Осасуна