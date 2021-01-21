«Валенсия» едва не упустила ничью в матче с «Осасуной», Черышев вышел в стартовом составе

«Валенсия» завершила первый круг чемпионата Испании домашним матчем с предпоследней командой турнира, «Осасуной». Денис Черышев попал в стартовый состав и провел полтора тайма, упустив шикарный момент после передачи Макси Гомеса, с ударом россиянина справился голкипер. Первыми забили гости в концовке первой 45-минутки, Хонатан Кальери отличился на добивании. «Валенсия» отыгралась благодаря срезке защитника в свои ворота в попытке прервать прострел. В заключительные минуты команда из Памплоны попала в перекладину и не реализовала выход один на один с голкипером. Финальный свисток прозвучал при счете 1:1.