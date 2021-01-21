Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Валенсия» едва не упустила ничью в матче с «Осасуной», Черышев вышел в стартовом составе

21 Января 2021, 22:58,

Global Look Press

«Валенсия» завершила первый круг чемпионата Испании домашним матчем с предпоследней командой турнира, «Осасуной». Денис Черышев попал в стартовый состав и провел полтора тайма, упустив шикарный момент после передачи Макси Гомеса, с ударом россиянина справился голкипер. Первыми забили гости в концовке первой 45-минутки, Хонатан Кальери отличился на добивании. «Валенсия» отыгралась благодаря срезке защитника в свои ворота в попытке прервать прострел. В заключительные минуты команда из Памплоны попала в перекладину и не реализовала выход один на один с голкипером. Финальный свисток прозвучал при счете 1:1.

Протокол игры  
Валенсия 1:1 Осасуна
    42' Кальери Хонатан (0:1)
(1:1) Унаи Гарсия 69'    
Хауме Доменек Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар Гайя Хосе Васс Даниэль   60' Солер Карлос Рачич Урош   59' (Муса Юнус (   59') Черышев Денис   68' (Гуэдеш Гонсалу (   68') Ли Кан Ин   58' (Гамейро Кевин (   58') Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди Лато Тони Молина Гиллем Джейсон Вальехо Ману Риверо Кристиан Собрино Рубен Мангала Эльяким Гильямон Уго
Эррера Серхио Видаль Начо   45' Ронкалья Факундо Унаи Гарсия Круз Хуан   71' Монкайола Хон   87' (Ойер Санхурхо (   87') Торрес Роберто   75' (Санчес Мануэль (   75'   77') Мартинес Хавьер II   75' (Барха Энрике (   75') Торро Лукас Гарсия Рубен   75' (Перес Иньиго (   75') Кальери Хонатан
Запасные: Хони Родригес Будимир Анте Хуан Перес II Альварес Иньяки Гальего Энрике
21 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Осасуна
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