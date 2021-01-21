Паредес: «Мы все хотим, чтобы Месси перешёл в «ПСЖ»

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21 Января 2021, 15:54,
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.
«Конечно, мы все хотим, чтобы Месси выступал за нашу команду. Всё будет решать руководство клуба, посмотрим, удастся ли им убедить Лионеля.
Мой будущее? Я знаю, что вокруг меня появляется много слухов, но я останусь в «ПСЖ», - сказал Паредес на пресс-конференции.
26-летний аргентинец сыграл четырнадцать матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Паредеса с «парижанами» рассчитано до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Леандро Паредес