Паредес: «Мы все хотим, чтобы Месси перешёл в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Конечно, мы все хотим, чтобы Месси выступал за нашу команду. Всё будет решать руководство клуба, посмотрим, удастся ли им убедить Лионеля.

Мой будущее? Я знаю, что вокруг меня появляется много слухов, но я останусь в «ПСЖ», - сказал Паредес на пресс-конференции.

26-летний аргентинец сыграл четырнадцать матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Паредеса с «парижанами» рассчитано до 30 июня 2023 года.