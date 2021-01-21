Зидан не общается с игроками «Реала» несколько месяцев

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21 Января 2021, 12:32,
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После поединка 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» сенсационно уступил «Алькояну» (1:2), посыпались слухи о возможной отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.
Как стало известно журналисту Хосе Диасу, в команде сейчас большие проблемы. По словам инсайдера, некоторые футболисты команды жалуются на то, что Зидан не общается с ними уже несколько месяцев. Тренер их игнорирует. Имена игроков не раскрываются.
Ранее СМИ сообщили, что руководство «Реала» пока не планирует увольнять французского специалиста. Зидан может продолжить работать с командой до конца сезона.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
Думаю, трёп. Тренер объясняет игрокам задачи на поле или делает это через помощников. Ну, если предположить, что всё происходит на самом деле так, как говорит журналист... ГГ тогда. Не можешь справиться с коллективом - уходи, это рабочая некомпетентность.
там некоторых игроков, с которыми как раз возможно и не разговаривает тренер, гнать надо метлой из Реала ))))