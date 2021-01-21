Зидан не общается с игроками «Реала» несколько месяцев

После поединка 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» сенсационно уступил «Алькояну» (1:2), посыпались слухи о возможной отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Как стало известно журналисту Хосе Диасу, в команде сейчас большие проблемы. По словам инсайдера, некоторые футболисты команды жалуются на то, что Зидан не общается с ними уже несколько месяцев. Тренер их игнорирует. Имена игроков не раскрываются.

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Реала» пока не планирует увольнять французского специалиста. Зидан может продолжить работать с командой до конца сезона.