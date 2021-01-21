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Зидан не общается с игроками «Реала» несколько месяцев

21 Января 2021, 12:32,

Global Look Press

После поединка 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» сенсационно уступил «Алькояну» (1:2), посыпались слухи о возможной отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Как стало известно журналисту Хосе Диасу, в команде сейчас большие проблемы. По словам инсайдера, некоторые футболисты команды жалуются на то, что Зидан не общается с ними уже несколько месяцев. Тренер их игнорирует. Имена игроков не раскрываются.

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Реала» пока не планирует увольнять французского специалиста. Зидан может продолжить работать с командой до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
21 Января 2021, 12:42

Думаю, трёп. Тренер объясняет игрокам задачи на поле или делает это через помощников. Ну, если предположить, что всё происходит на самом деле так, как говорит журналист... ГГ тогда. Не можешь справиться с коллективом - уходи, это рабочая некомпетентность.

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NOBODY
21 Января 2021, 13:16

там некоторых игроков, с которыми как раз возможно и не разговаривает тренер, гнать надо метлой из Реала ))))

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