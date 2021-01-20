Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта

Стало известно, когда пройдут выборы президента «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, на сегодняшней встрече, в которой принимали участие исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс, главный тренер клуба Рональд Куман и три кандидата в президенты, было принято решение провести выборы 7 марта.

Напомним, что изначально голосование должно было состояться 24 января, но оно было перенесено из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране.

После восемнадцати туров каталонский клуб занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на семь зачетных баллов.