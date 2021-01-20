Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта

20 Января 2021, 21:47,

Global Look Press

Стало известно, когда пройдут выборы президента «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, на сегодняшней встрече, в которой принимали участие исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс, главный тренер клуба Рональд Куман и три кандидата в президенты, было принято решение провести выборы 7 марта.

Напомним, что изначально голосование должно было состояться 24 января, но оно было перенесено из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране.

После восемнадцати туров каталонский клуб занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на семь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола