Кроос: «Увольнение Лопетеги причинило мне наибольшую боль»

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20 Января 2021, 20:23,
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил увольнение Хулена Лопетеги из мадридского клуба.
«Увольнение Лопетеги причинило мне наибольшую боль, потому что он был прекрасным тренером и человеком. У него просто не очень получилось в «Реале». Я был очень рад за Хулена, когда он выиграл Лигу Европы с «Севильей», он этого заслужил.
Я уже говорил жене, будь моя воля, я бы оставил Лопетеги в клубе», - цитирует Крооса Mundo Deportivo.
Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, а уже в октябре он был уволен после разгромного поражения от «Барселоны». На данный момент специалист успешно работает в «Севилье».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос, Хулен Лопетеги
Кроос ты в своем уме вообще? этого клоуна даже нельзя было приглашать в клуб, не то что оставлять.....Позор Лопетеги начался еще с отчисления из сборной Испании