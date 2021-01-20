Кроос: «Увольнение Лопетеги причинило мне наибольшую боль»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил увольнение Хулена Лопетеги из мадридского клуба.

«Увольнение Лопетеги причинило мне наибольшую боль, потому что он был прекрасным тренером и человеком. У него просто не очень получилось в «Реале». Я был очень рад за Хулена, когда он выиграл Лигу Европы с «Севильей», он этого заслужил.

Я уже говорил жене, будь моя воля, я бы оставил Лопетеги в клубе», - цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, а уже в октябре он был уволен после разгромного поражения от «Барселоны». На данный момент специалист успешно работает в «Севилье».