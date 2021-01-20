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Кроос: «Увольнение Лопетеги причинило мне наибольшую боль»

20 Января 2021, 20:23,

Global Look Press

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил увольнение Хулена Лопетеги из мадридского клуба.

«Увольнение Лопетеги причинило мне наибольшую боль, потому что он был прекрасным тренером и человеком. У него просто не очень получилось в «Реале». Я был очень рад за Хулена, когда он выиграл Лигу Европы с «Севильей», он этого заслужил.

Я уже говорил жене, будь моя воля, я бы оставил Лопетеги в клубе», - цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, а уже в октябре он был уволен после разгромного поражения от «Барселоны». На данный момент специалист успешно работает в «Севилье».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос, Хулен Лопетеги
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
20 Января 2021, 21:04

Кроос ты в своем уме вообще? этого клоуна даже нельзя было приглашать в клуб, не то что оставлять.....Позор Лопетеги начался еще с отчисления из сборной Испании

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