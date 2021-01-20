Куман надеется на сокращение дисквалификации Месси

Во вторник стало известно о дисквалификации Лионеля Месси сроком на два матча после удаления в финале Суперкубка Испании против «Атлетика». Аргентинец отмахнулся от соперника и получил красную карточку впервые в карьере.

Вскоре после вынесения решения о дисквалификации Месси «Барселона» объявила о подаче апелляции.

«Клуб не согласен с наказанием для Лионеля Месси. Посмотрим, что будет. Думаю, там есть вещи, которые можно оспорить, но это компетенция клуба. Надеюсь, дисквалификацию сократят. Если нет, проведём две игры без Лео», - сказал Куман на пресс-конференции.