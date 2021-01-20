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Месси может оказаться слишком дорогим для «ПСЖ»

20 Января 2021, 18:39,

Depositphotos

Будущее нападающего Лионеля Месси остаётся предметом спекуляций, хотя сам игрок заявил, что не будет принимать никаких решений до лета. В случае ухода из «Барселоны» аргентинец может перейти в «ПСЖ».

Впрочем, у парижан могут возникнуть трудности с этим подписанием из-за высоких запросов Месси по заработной плате, сообщает Goal.com со ссылкой La Gazzetta dello Sport. В условиях кризиса из-за пандемии «ПСЖ» не готов платить звёздному форварду 500 тысяч фунтов еженедельно.

Если Месси решит менять клубную прописку в конце сезона, ему, возможно, придётся снизить требования по зарплате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
20 Января 2021, 18:57

Да, дорого обходится унылый пешеход соискателям.

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