Месси может оказаться слишком дорогим для «ПСЖ»

Будущее нападающего Лионеля Месси остаётся предметом спекуляций, хотя сам игрок заявил, что не будет принимать никаких решений до лета. В случае ухода из «Барселоны» аргентинец может перейти в «ПСЖ».

Впрочем, у парижан могут возникнуть трудности с этим подписанием из-за высоких запросов Месси по заработной плате, сообщает Goal.com со ссылкой La Gazzetta dello Sport. В условиях кризиса из-за пандемии «ПСЖ» не готов платить звёздному форварду 500 тысяч фунтов еженедельно.

Если Месси решит менять клубную прописку в конце сезона, ему, возможно, придётся снизить требования по зарплате.