Месси может оказаться слишком дорогим для «ПСЖ»

|
20 Января 2021, 18:39,
|
|
Будущее нападающего Лионеля Месси остаётся предметом спекуляций, хотя сам игрок заявил, что не будет принимать никаких решений до лета. В случае ухода из «Барселоны» аргентинец может перейти в «ПСЖ».
Впрочем, у парижан могут возникнуть трудности с этим подписанием из-за высоких запросов Месси по заработной плате, сообщает Goal.com со ссылкой La Gazzetta dello Sport. В условиях кризиса из-за пандемии «ПСЖ» не готов платить звёздному форварду 500 тысяч фунтов еженедельно.
Если Месси решит менять клубную прописку в конце сезона, ему, возможно, придётся снизить требования по зарплате.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
Да, дорого обходится унылый пешеход соискателям.