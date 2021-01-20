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​«Мне интересны Неймар и Мбаппе»: Куман ответил спортивному директору «ПСЖ»

20 Января 2021, 18:10,

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Несколько дней назад спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что футболисты калибра Лионеля Месси всегда находятся в списке интересов клуба. Об этих словах представителя парижского клуба на пресс-конференции спросили главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

«Если вы спросите, интересны ли мне Килиан Мбаппе или Неймар, я отвечу, что да. Это то же самое. Мы не знаем, что случится, и мне не стоит комментировать эти слухи по поводу Месси. Я знаю лишь то, что мы стремимся иметь сильнейшую команду», - высказался голландский тренер.

Действующий контракт Лионеля Месси истекает будущим летом, контракты Килиана Мбаппе и Неймара – летом 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Рональд Куман, Леонардо
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