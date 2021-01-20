​«Барселона» сообщила о травме Деста

Защитник «Барселоны» Серджино Дест оказался в лазарете. Как сообщается на официальном сайте клуба, двадцатилетний футболист имеет проблемы с мышцами правого бедра. Точные сроки восстановления Деста не называются.

Дест сменил «Аякс» на «Барселону» в летнее трансферное окно. В составе каталонцев футболист провёл двадцать один матч, забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч «Барселона» проведёт двадцать первого января. Соперником команды Рональда Кумана на стадии 1/16 финала Кубка Испании будет «Корнелья», которая в прошлом раунде выбила «Атлетико».