​«Барселона» сообщила о травме Деста

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20 Января 2021, 15:54,
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест оказался в лазарете. Как сообщается на официальном сайте клуба, двадцатилетний футболист имеет проблемы с мышцами правого бедра. Точные сроки восстановления Деста не называются.
Дест сменил «Аякс» на «Барселону» в летнее трансферное окно. В составе каталонцев футболист провёл двадцать один матч, забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.
Ближайший матч «Барселона» проведёт двадцать первого января. Соперником команды Рональда Кумана на стадии 1/16 финала Кубка Испании будет «Корнелья», которая в прошлом раунде выбила «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Серджино Дест