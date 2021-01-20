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​«Барселона» сообщила о травме Деста

20 Января 2021, 15:54,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Серджино Дест оказался в лазарете. Как сообщается на официальном сайте клуба, двадцатилетний футболист имеет проблемы с мышцами правого бедра. Точные сроки восстановления Деста не называются.

Дест сменил «Аякс» на «Барселону» в летнее трансферное окно. В составе каталонцев футболист провёл двадцать один матч, забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч «Барселона» проведёт двадцать первого января. Соперником команды Рональда Кумана на стадии 1/16 финала Кубка Испании будет «Корнелья», которая в прошлом раунде выбила «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серджино Дест
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