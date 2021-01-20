Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«ПСЖ» нацелился на защитника «Барселоны»

20 Января 2021, 11:17,

Global Look Press

Защитник каталонской «Барселоны» Эмерсон, выступающий на правах аренды за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Об этом информирует издание Sport.es.

Согласно информации источника, заинтересованность в подписании контракта с 22-летним бразильским футболистом проявляет «ПСЖ». Парижский гранд предпримет попытку заполучить Эмерсона по завершении нынешнего сезона.

Защитник перешел в «Барселону» из «Атлетико Минейро» летом 2019-го года. В сезоне-2020/2021 Эмерсон провел 14 поединков в чемпионате Испании, записав на свой счет одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Эмерсон, Трансферы футбола - лето 2021
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