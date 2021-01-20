Почеттино: «Месси мог перейти в «Эспаньол»

Нападающий Лионель Месси на старте своей карьеры мог оказаться в «Эспаньоле». Об этом рассказал экс-наставник каталонского клуба Маурисио Почеттино, ныне занимающий пост главного тренера «ПСЖ».

«Когда я тренировал «Эспаньол», моей мечтой было иметь лучших футболистов. Лионель Месси был близок к тому, чтобы перейти в «Эспаньол» на правах аренды. Трансфер был близок к завершению, однако Месси хорошо выступил на предсезонном турнире, после чего остался в «Барсе», - передает слова Почеттино портал Goal.

Лионель защищает цвета «Барселоны» с 2005-го года. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.