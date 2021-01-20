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«Барселона» до сих пор не рассчиталась с Сетьеном

20 Января 2021, 08:18,

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Экс-наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что руководство «сине-гранатовых» до сих пор не выплатило ему компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

«Я по-прежнему жду. «Барселона» еще не рассчиталась со мной», - передает слова специалиста издание AS.

Напомним, что об отставке Сетьена было объявлено 17-го августа 2020-го года. Тренер был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Позже стало известно, что адвокаты наставника требуют от руководства «Барселоны» четыре миллиона евро в качестве компенсации.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Кике Сетьен
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