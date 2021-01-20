«Севилья» едва не упустила победу в матче с «Алавесом»

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20 Января 2021, 01:22,
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Матч Ла Лиги «Алавес» - «Севилья» получился драматичным. Гости вели на протяжении большей части матча после гола Юссефа Эн-Несири и меткого дальнего удара Сусо. У соперника же голевой момент был реализован Эдгаром Мендесом, забившим головой после аута. В самой концовке арбитр резонно отменил автогол «Алавеса» из-за игры рукой, и тут же Хоселу не переиграл голкипера с 11 метров.
«Севилья» победила 2:1 и вышла на четвертое место.
Протокол игры
|3' Эн-Несири Юссеф (0:1)
|(1:1) Эдгар Мендес 12'
|30' Сусо Хесус (1:2)
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • 49'Агиррегабириа Мартин 64' ( Сайнс Борха ( 64') • Пина Томас 87' ( Ману Гарсия ( 87') • Батталья Родриго • Риоха Луис 69' ( Йота Пелетейро ( 69') • Дуарте Рубен • Хоселу Санмартин • Эдгар Мендес 56' 69' ( Дейверсон Силва ( 69')
Запасные: Бурги Хорхе • Stephane Keller • Марин Адриан • Понс Пере • 73'Сивера Антонио • Хави Лопеc
Буну Яссин • 89'Навас Хесус • 90'Серхи Гомес • Кунде Жюль • Акунья Маркос • Хордан Хоан 78' ( Гудель Неманья ( 78') • Фернандо Режес • Ракитич Иван • Сусо Хесус 90' ( Васкес Франко ( 90') • Эн-Несири Юссеф 81' 90' ( Торрес Оливер ( 90') • Окампос Лукас 63' ( Де Йонг Люк ( 63')
Запасные: Фернандес Карлос • Идрисси Уссама • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Рекик Карим • Ньяньон Жорис • Видаль Алеш • Пастор Альфонсо
19 января. Стадион "Мендисорроса".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, алавесес