«Севилья» едва не упустила победу в матче с «Алавесом»

Матч Ла Лиги «Алавес» - «Севилья» получился драматичным. Гости вели на протяжении большей части матча после гола Юссефа Эн-Несири и меткого дальнего удара Сусо. У соперника же голевой момент был реализован Эдгаром Мендесом, забившим головой после аута. В самой концовке арбитр резонно отменил автогол «Алавеса» из-за игры рукой, и тут же Хоселу не переиграл голкипера с 11 метров.

«Севилья» победила 2:1 и вышла на четвертое место.