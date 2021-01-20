Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Севилья» едва не упустила победу в матче с «Алавесом»

20 Января 2021, 01:22,

Global Look Press

Матч Ла Лиги «Алавес» - «Севилья» получился драматичным. Гости вели на протяжении большей части матча после гола Юссефа Эн-Несири и меткого дальнего удара Сусо. У соперника же голевой момент был реализован Эдгаром Мендесом, забившим головой после аута. В самой концовке арбитр резонно отменил автогол «Алавеса» из-за игры рукой, и тут же Хоселу не переиграл голкипера с 11 метров.

«Севилья» победила 2:1 и вышла на четвертое место.

Протокол игры  
Алавес 1:2 Севилья
    3' Эн-Несири Юссеф (0:1)
(1:1) Эдгар Мендес 12'    
    30' Сусо Хесус (1:2)
Пачеко Фернандо Химо Наварро Лагуардия Виктор Лежён Флорьян   49' Агиррегабириа Мартин   64' (Сайнс Борха (   64') Пина Томас   87' (Ману Гарсия (   87') Батталья Родриго Риоха Луис   69' (Йота Пелетейро (   69') Дуарте Рубен Хоселу Санмартин Эдгар Мендес   56'   69' (Дейверсон Силва (   69')
Запасные: Бурги Хорхе Stephane Keller Марин Адриан Понс Пере   73' Сивера Антонио Хави Лопеc
Буну Яссин   89' Навас Хесус   90' Серхи Гомес Кунде Жюль Акунья Маркос Хордан Хоан   78' (Гудель Неманья (   78') Фернандо Режес Ракитич Иван Сусо Хесус   90' (Васкес Франко (   90') Эн-Несири Юссеф   81'   90' (Торрес Оливер (   90') Окампос Лукас   63' (Де Йонг Люк (   63')
Запасные: Фернандес Карлос Идрисси Уссама Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Рекик Карим Ньяньон Жорис Видаль Алеш Пастор Альфонсо
19 января. Стадион "Мендисорроса".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, алавесес
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