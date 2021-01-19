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Пакета будет спасать «Уэску» от вылета

19 Января 2021, 23:22,

Евро-Футбол.Ру

Главный аутсайдер испанской Ла Лиги «Уэска» получил нового главного тренера, подписав контракт до конца сезона с 52-летним тренером Пакетой (Хуаном Хосе Рохо Мартином). Он приступает к исполнению обязанностей с завтрашнего дня. Помощниками будут Чема Монсон и Хорхе Тригерос.

Бывший игрок «Эспаньола» имеет богатый опыт тренерской работы в Испании и за рубежом - «Нумансия», «Овьедо», «Картахена», польская «Корона», «Эркулес», «Ратчабури» из Таиланда и «Эльче».

После 18 туров «Уэска» занимает последнее место с отставанием в шесть очков от 17-й строчки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уэска, Пакета
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