​«Реал» потратил 395 млн евро за три последних лета – основными стали только Куртуа и Менди

Издание AS опубликовало на своих страницах интересный материал, в котором оценило трансферные вложения «Реала» за три последних летних трансферных окна. Оказывается, за этот период мадридский клуб потратил на новичков весьма серьёзную сумму – 395 миллионов евро. При этом основными футболистами «сливочных» смогли стать только вратарь Тибо Куртуа и защитник Ферлан Менди, за которых клуб заплатил соответственно 35 и 48 миллионов.

Многие футболисты, на которых были затрачены серьёзные суммы, пока не смогли раскрыться в Мадриде. В этом списке находятся Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитао и другие исполнители.