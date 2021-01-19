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​«Реал» потратил 395 млн евро за три последних лета – основными стали только Куртуа и Менди

19 Января 2021, 19:30,

Global Look Press

Издание AS опубликовало на своих страницах интересный материал, в котором оценило трансферные вложения «Реала» за три последних летних трансферных окна. Оказывается, за этот период мадридский клуб потратил на новичков весьма серьёзную сумму – 395 миллионов евро. При этом основными футболистами «сливочных» смогли стать только вратарь Тибо Куртуа и защитник Ферлан Менди, за которых клуб заплатил соответственно 35 и 48 миллионов.

Многие футболисты, на которых были затрачены серьёзные суммы, пока не смогли раскрыться в Мадриде. В этом списке находятся Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитао и другие исполнители.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Тибо Куртуа, Ферлан Менди
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