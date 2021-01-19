​Лапорта: «Месси можно убедить остаться в «Барселоне»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался по поводу будущего Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце сезона.

«Месси можно убедить, и я думаю, что он хочет остаться. Разговор, который я должен провести с ним, будет серьёзным, когда мы сможем предложить ему что-то конкретное.

Отсрочка президентских выборов не идёт на пользу «Барселоне», как и ситуации с Месси. Чтобы продлить контракт, ему нужны президент и совет директоров», - рассказал Лапорта El Transistor.

Напомним, из-за пандемии коронавируса выборы президента «Барселоны» не пройдут 24 января. Они были перенесены ориентировочно на начало весны.