​Зидан – о Йовиче: Я не виноват

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий по поводу нападающего Луки Йовича. Серб не смог заиграть в мадридском клубе, забив только два гола в тридцати двух матчах. Форвард вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды и в первой же игре отметился дублем.

«Я счастлив, мне это понравилось. Я желаю Йовичу и всем остальным всего наилучшего.

Быть игроком «Реала» сложно. Я испытал это как футболист. Думаю, для нас покупка Йовича была хорошим вариантом. Я рад за него и надеюсь, что однажды он сделает то же самое в Мадриде. У него есть будущее здесь, как и у всех остальных игроков.

В «Реале» всегда очень серьёзная конкуренция, тренер не виноват», - приводит слова Зидана Marca.