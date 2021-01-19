​Зидан – о Йовиче: Я не виноват

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19 Января 2021, 17:33,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий по поводу нападающего Луки Йовича. Серб не смог заиграть в мадридском клубе, забив только два гола в тридцати двух матчах. Форвард вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды и в первой же игре отметился дублем.
«Я счастлив, мне это понравилось. Я желаю Йовичу и всем остальным всего наилучшего.
Быть игроком «Реала» сложно. Я испытал это как футболист. Думаю, для нас покупка Йовича была хорошим вариантом. Я рад за него и надеюсь, что однажды он сделает то же самое в Мадриде. У него есть будущее здесь, как и у всех остальных игроков.
В «Реале» всегда очень серьёзная конкуренция, тренер не виноват», - приводит слова Зидана Marca.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Лука Йович