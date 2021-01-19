​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»

Во вторник Комитет по соревнованиям вынес решение по удалению Лионеля Месси в финальной игре Суперкубка Испании против «Атлетика». Как сообщает Marca, капитан «Барселоны» отделался дисквалификацией на два матча – это минимум для такого рода нарушения.

В ситуации с отмашкой против игрока «Атлетика» не было выявлено агрессии со стороны Месси, что и было отражено арбитром в итоговом протоколе. Если бы в действиях Месси усмотрели агрессию, он бы мог пропустить от четырёх до двенадцати игр.

Лионель Месси пропустит кубковый матч против «Корнельи» (21 января) и матч Ла Лиги против «Эльче» (24 января).