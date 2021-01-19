​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»

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19 Января 2021, 16:37,
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Во вторник Комитет по соревнованиям вынес решение по удалению Лионеля Месси в финальной игре Суперкубка Испании против «Атлетика». Как сообщает Marca, капитан «Барселоны» отделался дисквалификацией на два матча – это минимум для такого рода нарушения.
В ситуации с отмашкой против игрока «Атлетика» не было выявлено агрессии со стороны Месси, что и было отражено арбитром в итоговом протоколе. Если бы в действиях Месси усмотрели агрессию, он бы мог пропустить от четырёх до двенадцати игр.
Лионель Месси пропустит кубковый матч против «Корнельи» (21 января) и матч Ла Лиги против «Эльче» (24 января).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
А если МЕССИ кто даст поджопник, то ему скорее всего дадут пожизненную дискфалификацию?
Ничего страшного, с этими Барса должна итак справляться. Хейтерки в печали.
Вы что нельзя же так, нужно дружить с нашими меньшими инопланетными братьями, поставили под угрозу дружбу межгалактического со братства хе-хе ...
Пока Месси в Барсе, Барсе хана!
Пора бутсы на гвоздь вешать!
Отпустите уже его. Видно, что игрок мучается.
Если только как неймар выкупит свой трансфер.
ай меци на правИле расмазывая сопли по щекам бухнулся на колени и хныча пустил заправскую слезу жалосливо пролепетав - паки-паки.. иже херувимы.. граждане судьи мы сами не месныя чес-слово больша не буду.. бес попутал.. не лишайте пайки.. дома дети голодные не доедають хамоны и всякие там фуа-гра.. эх - житие мое.. )))