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​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»

19 Января 2021, 16:37,

Depositphotos

Во вторник Комитет по соревнованиям вынес решение по удалению Лионеля Месси в финальной игре Суперкубка Испании против «Атлетика». Как сообщает Marca, капитан «Барселоны» отделался дисквалификацией на два матча – это минимум для такого рода нарушения.

В ситуации с отмашкой против игрока «Атлетика» не было выявлено агрессии со стороны Месси, что и было отражено арбитром в итоговом протоколе. Если бы в действиях Месси усмотрели агрессию, он бы мог пропустить от четырёх до двенадцати игр.

Лионель Месси пропустит кубковый матч против «Корнельи» (21 января) и матч Ла Лиги против «Эльче» (24 января).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (7)
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0
andi
19 Января 2021, 19:23

А если МЕССИ кто даст поджопник, то ему скорее всего дадут пожизненную дискфалификацию?

0
kol7777
19 Января 2021, 19:19

Ничего страшного, с этими Барса должна итак справляться. Хейтерки в печали.

2
Misha_diablo_football
19 Января 2021, 18:22

Вы что нельзя же так, нужно дружить с нашими меньшими инопланетными братьями, поставили под угрозу дружбу межгалактического со братства хе-хе ...

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1
Spirit
19 Января 2021, 18:14

Пока Месси в Барсе, Барсе хана!
Пора бутсы на гвоздь вешать!

2
White_Shark
19 Января 2021, 17:34

Отпустите уже его. Видно, что игрок мучается.

0
HG2017
19 Января 2021, 18:58

Если только как неймар выкупит свой трансфер.

3
ингерман
19 Января 2021, 17:24

ай меци на правИле расмазывая сопли по щекам бухнулся на колени и хныча пустил заправскую слезу жалосливо пролепетав - паки-паки.. иже херувимы.. граждане судьи мы сами не месныя чес-слово больша не буду.. бес попутал.. не лишайте пайки.. дома дети голодные не доедають хамоны и всякие там фуа-гра.. эх - житие мое.. )))

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