Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​В Испании двух футболистов приговорили к двум годам тюрьмы из-за интимного видео

19 Января 2021, 15:27,

Depositphotos

В 2016 году футболисты Серхио Эрнич и Антонио Луна оказались в центре скандала. В сети распространилось видео, на котором они вступают в интимную близость с девушкой, которая при этом просит её не снимать.

Эрнич и Луна позже извинились за ту ситуацию, но дело всё же дошло до суда. Прокуратура требовала для футболистов по пять лет тюрьмы по статье о разглашении секретов, раскрывающих личные данные и интимную жизнь. Игроков признали виновными, но дали по два года тюрьмы, о чём сообщает IUSPORT.

А вот Эдди Сильвестр был оправдан. Его обвиняли в распространении видео в сети после его получения от Эрнича и Луны.

Серхио Эрнич и Антонио Луна в то время играли за «Эйбар». Первый до сих пор представляет этот клуб, а вот второй является игроком «Жироны».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Антонио Луна, Серхио Эрнич
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