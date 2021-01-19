«Атлетико» предлагает Симеоне новый контракт

«Атлетико» предлагает новый контракт своему главному тренеру Диего Симеоне. Как сообщает AS, в ближайшее время переговоры на этот счёт начнутся с Натальей Симеоне – сестрой и агентом аргентинского тренера.

По данным источника, речь идёт о контракте сроком до средины 2024 года. Нынешний трудовой договор Симеоне истекает в конце июня 2022 года. Аргентинец считается самым высокооплачиваемым тренером в мире с зарплатой в 32 миллиона евро за сезон. Отмечается, что Симеоне готов пойти на снижение оклада из-за нынешнего кризиса.

Диего Симеоне принял «Атлетико» в конце 2011 года. С тех пор у руля клуба он провёл 503 матча (304 победы, 115 ничьих, 84 поражения).