«Реал» может отказаться от покупки Мбаппе из-за высокой стоимости

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19 Января 2021, 10:09,
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У руководства мадридского «Реала» возникли сомнения относительно трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе, права на которого принадлежат «ПСЖ».
Как сообщает El Chiringuito посредством «Твиттера», «галактикос» ожидают, что парижане затребуют за переход форварда минимум 150 миллионов евро. В нынешней ситуации «королевский» клуб не готов пойти на такие большие траты.
Напомним, что действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022-го года.
В текущем сезоне чемпионата Франции 22-летний бомбардир провел 16 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей (четыре - с пенальти) и пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - зима 2021
надо было 100 мультов потраченные за жирдяйа-гамбургераеда использовать с умом глядишь и усиление было в лице Холанда или Мбаппе...