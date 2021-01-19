«Реал» может отказаться от покупки Мбаппе из-за высокой стоимости

У руководства мадридского «Реала» возникли сомнения относительно трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе, права на которого принадлежат «ПСЖ».

Как сообщает El Chiringuito посредством «Твиттера», «галактикос» ожидают, что парижане затребуют за переход форварда минимум 150 миллионов евро. В нынешней ситуации «королевский» клуб не готов пойти на такие большие траты.

Напомним, что действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Франции 22-летний бомбардир провел 16 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей (четыре - с пенальти) и пять голевых передач.