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Диего Карлос сдал положительный тест на коронавирус

18 Января 2021, 22:58,

Global Look Press

Защитник «Севильи» Диего Карлос сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, болезнь протекает бессимптомно, футболист уже находится на изоляции.

27-летний Карлос является лидером обороны «Севильи». В нынешнем сезоне бразилец сыграл двадцать пять матчей за испанский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

«Севилья» набрала тридцать очков в семнадцати турах и расположились на шестой строчке в турнирной таблице, при этом подопечные Лопетеги имеют один матч в запасе.

Завтра, 19 января, «Севилья» в гостях сыграет против «Алавеса».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Севилья, Диего Карлос
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