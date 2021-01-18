|
18 Января 2021, 22:58,
|
|
Защитник «Севильи» Диего Карлос сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба клуба, болезнь протекает бессимптомно, футболист уже находится на изоляции.
27-летний Карлос является лидером обороны «Севильи». В нынешнем сезоне бразилец сыграл двадцать пять матчей за испанский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
«Севилья» набрала тридцать очков в семнадцати турах и расположились на шестой строчке в турнирной таблице, при этом подопечные Лопетеги имеют один матч в запасе.
Завтра, 19 января, «Севилья» в гостях сыграет против «Алавеса».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Севилья, Диего Карлос