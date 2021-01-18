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«Монако» предложит трехлетний контракт Марсело

18 Января 2021, 22:49,

Global Look Press

Защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает records.net, бразильским футболистом интересуется «Монако». Монегаски готовы предложить Марсело контракт сроком на три года. Зарплата защитника во французском клубе может составить шесть миллионов евро в год. Отмечается, что Марсело зарабатывает в «Реале» в полтора раза больше.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие лишь в семи матчах «Реала» в нынешнем сезоне и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Марселя со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Монако, Марсело
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