​«Атлетико» обратится в CAS по делу Триппьера

В понедельник стало известно о том, что дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию «Атлетико» по делу Кирана Триппьера. Защитник продолжит отбывать десятинедельную дисквалификацию за нарушение правил ставок, которую наложила Футбольная ассоциация Англии, а ФИФА распространила на весь мир.

Как сообщает AS, мадридский клуб не намерен мириться с дисквалификацией важного футболиста. Клуб готовится обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). «Матрасники» надеются, что на время рассмотрения дела дисквалификацию Триппьера снова временно приостановят.